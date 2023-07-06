限稀有金屬鎵鍺出口 華：僅反制開始

【本報綜合報道】中國商務部和海關總署周一公告，8月1日起對稀有金屬鎵、鍺相關物項實施出口管制，維護國家安全和利益；該兩款金屬是製造半導體及高階晶片、電動車及電訊設備的關鍵材料。歐盟周二對此表達關注，中國國際經濟交流中心副理事長、商務部前副部長魏建國在昨日刊出的專訪指，這只是中國反制的開始。

歐盟委員會發言人表示，歐盟認為中國的新限制與保護全球和平與穩定的需要無關，呼籲中方採取基於明確安全考慮、符合世界貿易組織規則的出口限制措施；歐盟委員會正在詳細分析中方的新措施，對全球供應鏈和歐洲工業的潛在影響。荷蘭外交部指，歐盟必須回應中方的新規定，又指中方今次出口管制會對歐洲及荷蘭經濟產生多大影響，要視乎中方如何實施，荷蘭將與歐盟委員會及其他歐盟成員國保持密切聯繫。德國工業聯合會認為，德國及歐洲對中國稀土等礦物原材料的依賴，更甚於俄羅斯石油及天然氣，認為歐洲及德國急須減少依賴來自中國的關鍵原材料。

倘再打壓華企將加碼 魏建國稱中方是經過深思熟慮的重拳出擊，不僅打得某些國家慌，還打得某些國家疼，如果外國對華高技術限制繼續升級，中方的反制也會進一步升級，利用霸權主義企圖推動脫鈎斷鏈的行為，包括打壓中國企業，最後都是搬起石頭砸自己的腳。