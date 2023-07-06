賴清德美媒撰文 揚言建震懾力強軍

稱與陸緊張 談和平計劃四支柱 台灣副總統兼民進黨總統候選人賴清德周二在美國《華爾街日報》發表署名文章，指北京加劇兩岸軍事和經濟緊張，不能視民主為理所當然。他指若當選台灣總統，將推行由四大支柱組成的和平計劃，分別是建立台灣震懾力、加強經濟安全、與全球民主政體建關係、穩定和有原則的兩岸領導層。

文章題為《我維護台灣海峽和平的計劃》，賴清德指北京打壓香港異見人士，在新疆設立再教育營，在南海挑起衝突，加強在台灣海峽的軍事冒險主義；全球近年大力支持台灣海峽和平，俄羅斯入侵烏克蘭和專制主義加劇令國際社會意識到民主的脆弱，需要適當地關注，因此提出和平計劃應對台灣面臨的挑戰、確保區內穩定。

賴清德指台灣必須建立震懾力，發展不對稱戰力，專注於具成本效益和機動的軍事能力，尋求擴大與盟友和夥伴在軍事訓練、部隊重建、民防和資訊分享的合作。台灣貿易依賴中國大陸是可以通過經濟脅迫利用的弱點，台方必須加強供應鏈、簽署更多貿易協議、推動貿易多樣化，支持本土產業創新。他稱首要事務是保持務實和連貫，支持兩岸現狀，不排除基於互惠和尊重原則，無條件與北京對話的可能性。

陸促美恪守一中 另外，美國國防部上月底公布，美國國務院批准向台灣出售彈藥及後勤支援，總值4.4億美元（約34.32億港元）。中國大陸國防部昨日回應時表示，已經向美國提出嚴正交涉，斥責美方罔顧陸方核心關切，粗暴干涉中國內政，蓄意推升台灣海峽緊張局勢，形容無異於把台灣推向災難深淵。

中國大陸國防部發言人譚克非表示，陸方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止售台武器，停止美台軍事勾連，切實履行不支持「台獨」承諾。他強調，無論是美方「以台制華」，還是民進黨當局「以武謀獨」都注定失敗，解放軍始終保持高度戒備，堅決捍衞國家主權和領土完整，維護台海和平穩定。

解放軍續飛近台 台灣國防部昨日公布，解放軍周二派出大批軍機飛近台灣，並以軍艦配合執行聯合戰備警巡。截至昨日早上6時的24小時，解放軍26架次軍機及4艘次軍艦持續在台灣周邊活動，其中9架次軍機逾越海峽中線或其延伸線進入台西南空域。本報綜合報道

台灣海軍陸戰隊舉行防空導彈實彈射擊操演。 賴清德