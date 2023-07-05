由美國太空總署牽頭打造的「詹姆斯‧韋布太空望遠鏡」，近日清晰捕捉到黑暗的土星被發光的土星環圍繞運轉。土星其中3個衞星亦攝入鏡頭，照片左方出現3點小亮光。研究人員對新照感到着迷，希望未來能探測更多土星周圍微弱衞星及其明亮光環的能力，以完整地了解土星當前系統及其過去。