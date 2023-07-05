分析牙化石 推斷屬溫血動物 研究證巨齒鯊非冷血殺手

美國媒體前日報道，一項對巨齒鯊（Carcharodon megalodon）遺留牙齒的新分析表明，這種已滅絕的巨鯊是部分恒溫動物（Homeotherms），導致牠們隨周圍世界的變化而容易滅絕。有關研究目前已刊載至學術周刊《美國國家科學院院刊》上。

巨齒鯊至少有15米長，是中生代以來最大的頂級海洋掠食者之一，卻在大約360萬年前滅絕。研究人員在觀察巨齒鯊牙齒化石中、透過觀察可揭示身體溫暖程度的同位素結合程度，推斷該古代鯊魚平均體溫約為攝氏27度，比當時估計的海水溫度高出約7度。研究表明，巨齒鯊是部分恒溫動物，與現代大白鯊一樣具有局部吸熱性，能調節身體某些部位的溫度。

調節體溫 成滅絕原因 日本籍古生物學家島田（Kenshu Shimada）表示，恒溫動物特性雖然給巨齒鯊帶來頂尖捕獵的優勢，惟隨着世界氣候變冷、海平面下降等變化，物種因此必須不斷使用更多能量來調節體溫及維持高新陳代謝，成為滅絕的原因之一。亦因如此，巨齒鯊滅絕的時間與地球溫度下降的時間一致。本報綜合報道

藝術家筆下巨齒鯊捕獵海豹的畫面。 島田