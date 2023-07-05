鄭州尋古城牆 或屬2600年前中牟城

中牟縣文廣旅體局2016年組建專業研究團隊，依逾千本古書、碑文等尋找中牟城遺址，最終鎖定位置在中牟縣城東關。城牆遺址長約20米、寬約10餘米，位置與史料記載等描繪脗合。勘探工人指城牆至少有3層不同密度的夯土層，最上層夯土可追溯到漢代，下兩層夯土年代更早，由此可斷定此城為中牟古城遺址。

中牟縣地處中原腹地、黃河之濱，歷史文化悠久，是鄭州文明肇始地區之一。中牟城的史料記載從古至今從未間斷，建城時間可追溯至距今2,600多年前的齊桓公時期。中牟城最早屬於齊國，春秋初期中牟已建制為縣，並且有三任縣令在中牟城內行政，千年來不改名、不改地，極具歷史文化特色。