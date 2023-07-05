印度火車出軌 揭維修工失職

印度東部奧里薩邦上月2日有3列火車相撞出軌，造成288人死亡，逾1,000人受傷。鐵路安全委員會（CRS）周一發表事故調查報告，稱早在列車相撞前，附近有鐵路的路障系統發生故障，鐵路工人維修時沒有按照標準電路圖，擅自修改電路導致連線錯誤，信號系統因此故障。（綜合報道）