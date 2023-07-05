費城槍手掃射途人 5死4傷

美國賓夕凡尼亞州費城西南部社區肯格塞新（Kingsessing）周一晚上8時30分左右發生槍擊案，一名身穿避彈衣的槍手向人群掃射，造成至少5人死亡，4人受傷，警方已拘捕疑犯。警方指，槍手配備一把手槍和一把步槍，向數名途人開槍，其中一名死者是青少年。（綜合報道）