兩岸國際

費城槍手掃射途人 5死4傷

美國賓夕凡尼亞州費城西南部社區肯格塞新（Kingsessing）周一晚上8時30分左右發生槍擊案，一名身穿避彈衣的槍手向人群掃射，造成至少5人死亡，4人受傷，警方已拘捕疑犯。警方指，槍手配備一把手槍和一把步槍，向數名途人開槍，其中一名死者是青少年。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc