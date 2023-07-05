日核污水排海 IAEA開綠燈

報告指符安全標準 北京表遺憾 國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西昨日在日本舉行記者會，回應東京電力福島第一核電站核污水排海有關事宜。他指福島核污水排放計劃符合國際安全標準，日本政府同意讓原子能機構人員永久留駐福島監察，他今日將到福島處理相關事宜。

格羅西向日本首相岸田文雄正式提交評估報告，它由原子能機構內部頂級專家組成的特別工作組，以近兩年時間撰寫，並有來自11個國家的國際公認核安全專家提供諮詢。格羅西指，原子能機構得出的結論是，日本採用的排放方案符合相關國際安全標準。另原子能機構注意到按照東京電力公司目前的計劃和評估，有控制地逐步排海對人和環境產生的放射性影響，可以忽略不計。

特別工作組過去兩年共對日本展開5次審查工作組訪問，發表6份技術報告，並多次與日本政府和東京電力公司舉行會議。特別工作組成員還數次訪問核電站現場，審查排放準備工作。格羅西強調，報告是原子能機構審查工作的一個重要里程碑，但任務才剛剛開始。

原子能機構將繼續向所有利益相關者可在整個過程中，依靠經核實的事實和科學來了解問題。原子能機構的安全審查將在排放階段繼續，並在網站上提供排放設施的實時監測，以確保相關國際安全標準在幾十年間繼續適用。格羅西和岸田會晤前，與日本外務大臣林芳正會談。林芳正稱，對國際原子能機構所作的努力表示讚賞，又指日方已準備好在夏季左右開始將核污水排海，將認真向國際社會解釋安全性。

此外，中國駐日本大使吳江浩同日舉行記者會，指出相關評估報告不能成為日本排海「通行證」，譴責日方強推排海違反國際法義務。日本在原子能機構發表最終報告前，便推出核污水排海計劃，大使館批評日方限制原子能機構工作組授權，不接受評估其他處置方案，強調報告證明不了日方排海的正當性與合法性。

中國外交部批評，報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可，中方對機構倉促出台報告表示遺憾。外交部又批評日方，將太平洋當作下水道，指無論報告內容如何，都無法改變日方未來30年將上百萬噸的福島核污水持續向太平洋排放；中方再次敦促日方停止核污水排海計劃，如果日方一意孤行，必須承擔一切後果。

港府將向日索更多資料 南韓國務調整室第一次長朴購然昨日證實，格羅西將於周五至下周日訪韓3天。格羅西訪韓期間將會見南韓原子能安全委員會委員長劉國熙，向韓方介紹上述報告內容，還將晤南韓外交部長朴振等人。香港特區政府回應指，將向日方索取更多如何確保排放安全性的相關資料及科學證據，並與日本當局跟進有關事宜。本報綜合報道