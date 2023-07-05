華僑遭劫殺 民主剛果商會懸紅7.8萬

號召罷工6天 促破案

事發在通往利卡西方向的一處收礦倉庫中，從事礦產生意的湖北籍商人汪先生稱，死者來自廣西。汪先生表示，當地礦產資源豐富，但各類地方武裝勢力複雜，安全形勢嚴峻。針對中國人的搶劫、綁架等案件一直都有發生，他自己也花錢聘請保鏢及擁有槍械。商會要求盧阿拉巴省所有收礦個體戶（倉庫）昨日起罷工至下周日，並呼籲利卡西和盧本巴西所有收礦個體戶響應號召，共同罷工，一起表達憤慨之情。商會提醒各單位注重安保投入，加強安保建設，近期尤其要注意外出人員安全，外出人員不要攜帶大量現金在身上。