耶倫會見謝鋒 同意保持溝通

【本報綜合報道】美國財政部周一宣布，財長耶倫與中國駐美大使謝鋒會面，兩人進行坦率及具建設性的討論，有助保持開放的溝通渠道及負責任地管控兩國關係。耶倫提出了美國關注的議題，同時強調中美合作應對全球挑戰的重要性，包括宏觀經濟和金融事務。

關切經貿問題

中國駐美大使館指，謝鋒與耶倫就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換了意見，謝鋒表示一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，也是國際社會共同期盼。中方始終遵循中央提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係，希望美方與中方相向而行，不折不扣落實兩國元首重要共識，用行動排除干擾、管控分歧，以誠意加強對話、開展合作，推動中美關係止跌回穩、重回正軌。謝鋒亦表達中方在經貿問題上的主要關切，要求美方高度重視，採取行動予以解決。雙方認為會見是坦誠和建設性的，同意繼續保持溝通。