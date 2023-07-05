與美關係多顧忌 烏拒買華無人機

烏克蘭副國防部長德內加（Vitaly Deinega）周一表示，國防部不能購買中國無人機，以免破壞烏克蘭與美國的關係。與此同時，烏克蘭第37海軍步兵旅抱怨，法國援助的AMX-10RC輪式裝甲車的裝甲太薄，曾有一枚152毫米炮彈在裝甲車附近爆炸，結果碎片貫穿裝甲及引爆彈藥，導致車內4名乘員陣亡。

德內加受訪指，據他所知為了不損害對美關係，烏克蘭不能購買任何中國產品。他解釋指，烏克蘭軍隊使用的中國製大疆Mavic無人機，依賴志願者購買並提供，因為烏克蘭國防部無法購買中國製無人機。他認為無人機在明年戰爭將發揮關鍵作用，重要地位不下於飛機。

德內加承認，俄羅斯無人機擁有優勢，但強調終有一天情況會扭轉。他認為，烏克蘭將成為西方創新的源泉，暗示西方援助的硬件設備優於俄羅斯所擁有，並指西方無人機較邪惡軸心俄羅斯、伊朗及其他類似國家的同類設備更昂貴、技術更先進及更精確。

步兵旅稱法裝甲車保護不足 法新社周日報道，烏克蘭第37海軍步兵旅化名「斯巴達人」的34歲少校指出，AMX-10RC目前部署在頓涅茨克州作戰。他表示，AMX-10RC的武器裝備及觀測儀器良好，但不適合在前線突擊。他認為，派遣AMX-10RC直接進攻會落得摧毀下場，做法是毫無意義及沒有必要，只會為乘員帶來風險。他指AMX-10RC只有輕裝甲，因此用於火力支援，並透露即使士兵在法國受訓數個月，仍未充分掌握裝甲車的性能。他續稱，部分AMX-10RC的變速箱有問題，可能與它們在不平的道路上行駛有關。

俄烏戰況方面，烏克蘭北部城市蘇梅周一遭俄羅斯無人機襲擊，造成至少2人死亡，19人受傷，烏克蘭總統澤連斯基呼籲進一步升級防空防禦系統。俄羅斯莫斯科市新莫斯科區、莫斯科州周二也遭到5架烏克蘭無人機襲擊。

俄羅斯總統普京周二以視像會議方式出席上海合作組織（上合組織）國家元首理事會峰會。普京感謝上合組織成員國在瓦格納叛變期間仍支持俄羅斯。他指俄羅斯正面臨一場混合戰爭，外國勢力甚至將烏克蘭變成一個反俄羅斯的國家，並培育了新納粹主義的意識形態，長期欺壓頓巴斯平民。他相信俄羅斯有信心在承受外國制裁下，仍能穩步發展。此外，伊朗同日獲批准加入上合組織。本報綜合報道

德內加認為，無人機在明年戰爭將發揮關鍵作用，重要地位不下於飛機。 德內加 烏軍抱怨法國援助的AMX-10RC輪式裝甲車的裝甲太薄。