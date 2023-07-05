多宗政府部門敲詐勒索 馬國總理誓打擊「爛蘋果」

【本報綜合報道】馬來西亞政府部門敲詐勒索風波愈揭愈多，總理安華周一指除了移民局外，他也收到關於國家登記部涉嫌腐敗的資料。安華強調，公眾不應因一小撮人行為而評判整個公務員隊伍，但承認必須對「爛蘋果」採取行動；國家登記部和反貪污委員會未有回應。

安華在總理署每月大會透露，他近日收到消息指國家登記部強行要求申請公民身份的登記人付款，以換取獲發證書。安華強調事件可能仍在調查，馬來西亞希望為有資格獲得公民身份的人提供便利，必須立即對安於現狀、因循守舊的一小撮人採取行動。負責監督移民局和國家登記部的內政部指，全力配合反貪會調查。

吉隆坡國際機場早前扣留一名中國籍女子，馬來西亞內政部長賽夫丁納蘇迪安‧依斯邁為解釋，移民局職員審查旅客做法普遍，儘管也有旅客被告知不准入境，但數量非常少。以中國旅客為例，每年平均只有50至60人不准入境。

華客被扣風波 反貪會召多人 反貪會於周一已經傳召闖入機場入境大廳解救中國女子的旅遊、藝術和文化部長張慶信，被扣留的中國女子及一名證人作筆錄，下一步將會傳召移民局職員。