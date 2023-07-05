阿拉伯國家譴責襲擊 美撐以色列自衞

【本報綜合報道】以色列周一大規模攻擊巴勒斯坦杰寧難民營，引來多個阿拉伯國家譴責。聯合國中東特使溫尼斯蘭德形容局勢非常危險，呼籲保護平民。美國則支持以色列保衞安全、保障令人民免受武裝組織哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動等恐怖組織侵害的權利，並強調需保護非戰鬥人員。

伊朗外交部發言人卡納尼譴責以色列襲擊杰寧，稱其是鹵莽罪行和國家恐怖主義的突出舉措，強調猶太復國主義這次也將被擊敗。埃及外交部批評以色列使用過度武力而造成無辜平民傷亡。約旦外交部斥以色列違反國際人道主義法，阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特批評軍事行動野蠻，土耳其外交部對事件深表關切。卡塔爾強調國際社會需要緊急行動，保護巴勒斯坦人民免受以色列公然侵犯。伊斯蘭合作組織稱以色列的入侵是令人髮指的罪行。

以國外長稱針對伊朗代理人 以色列外交部長科恩周一強調，以方行動針對杰寧的哈馬斯和伊斯蘭聖戰運動等「伊朗代理人」，無意擴大軍事行動至整個約旦河西岸。在2002年第二次巴勒斯坦大起義期間，以軍對杰寧發動全面入侵，在10天的激烈戰鬥中至少52名巴勒斯坦武裝分子和平民，以及23名以色列士兵喪生。