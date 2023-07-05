2000以軍稱反恐 向巴人城市猛攻 10死百傷

廿年來最大規模行動 雙方斷絕接觸 以色列周一凌晨向約旦河西岸巴勒斯坦城市杰寧發動20年來最大規模軍事行動，宣稱出動2,000名地面部隊和無人機進入杰寧打擊恐怖分子，造成至少10人死亡、100人受傷，行動仍然持續。以色列總理內塔尼亞胡強調，行動是為阻止恐怖分子摧毀以色列。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯指摘行動是戰爭罪行，宣布立即暫停與以色列接觸和安全協調；反以色列的武裝組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」警告，將盡一切可能報復以色列。

以色列國防軍周一凌晨1時後，使用無人機和導彈至少10次空襲杰寧難民營，並出動約150輛裝甲車和軍用推土機包圍杰寧，封鎖城市出入口，更切斷杰寧的水電供應。由精銳特種部隊、軍隊等組成的以色列地面部隊隨後攻入杰寧，與躲在清真寺的武裝分子交火，雙方陷入長時間對峙，最終一些武裝分子被捕，其他人逃走。以軍其後在清真寺地下發現兩個坑，內有更多爆炸裝置及武器。

目標儲存爆炸裝置設施 以色列軍方宣稱，一個名為「杰寧旅」（Jenin Brigade）的武裝組織在難民營內設立聯合指揮中心，以軍的目標是一個製造武器和儲存爆炸裝置的設施，位於兩間學校和一個醫療中心附近。行動中，以軍逮捕數名巴勒斯坦人和繳獲武器、數百個爆炸裝置和火箭炮發射器，以軍又指控是巴勒斯坦涉嫌炸傷8名以色列士兵，才出動直升機向巴人發射導彈。

以色列國防軍首席發言人哈加里堅稱，行動只針對恐怖分子，並形容行動已達成大部分目標，有望在數天內完成。哈加里指軍方行動第一天已摧毀20個預先選定的攻擊目標，許多目標是在空軍攻擊首兩小時內摧毀，目前只餘下約10個目標。以軍行動前估計杰寧有150名通緝疑犯，而行動目前已逮捕約120人。在行動進入第二天時，杰寧只發生不到10次槍戰。

內塔尼亞胡周二在美國大使館出席美國獨立日活動時表示，杰寧在近月成為恐怖主義溫床，出現針對以色列人施襲的惡性循環，以色列採取一切手段行使自衞權，並在周一試圖在不被發現下處理會殲滅以色列的人。

阿巴斯指控犯戰爭罪行 阿巴斯直指以色列對巴勒斯坦手無寸鐵的人民犯下新戰爭罪行，區內不會達致安全和穩定，除非巴人感受到。

16歲杰寧居民圖爾克曼憶述，撤離時間只有兩小時，他們當時和難民營的居民一同奔跑，許多父母帶子女逃離，兒童受驚哭喊，也有許多人失蹤，家庭正尋找因斷電而無法聯繫上的親人。圖爾克曼指撤離前，她的家被以色列軍隊接管，軍隊在當天清晨入侵住宅，把家中婦孺和男性分別鎖在房間，並把住宅當成狙擊手的陣地，而家人不能使用廁所和廚房，只能坐在房間聽外面的爆炸聲。

特拉維夫汽車撞傷8人 以軍大舉攻擊約旦河西岸城鎮杰寧之際，以色列特拉維夫周二發生汽車故意撞擊行人事件，至少8人受傷，當中4人情況嚴重。司機當場被擊斃，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯承認責任。本報綜合報道

以方強調，有關行動是為阻止恐怖分子施襲。 阿巴斯 特拉維夫有汽車故意撞行人，導致多人受傷。 以色列軍事行動位置 內塔尼亞胡