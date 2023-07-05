雲南圍欄擋景區 被揭發終拆除

【本報綜合報道】繼陝西省延安市宜川縣黃河壺口瀑布附近設圍牆捱轟後，雲南省曲靖市羅平縣九龍瀑布群風景區近日亦出現類似情況。上周六有網民爆料，景區在附近路面用圍欄遮擋風景，只好從空隙望向瀑布，稱「不小心偷窺國有景色，罪過罪過」。景區工作人員一開始解釋是為了遊客安全考慮，惟在周一再回應，指相關圍欄於前一日已連夜拆除。

聲稱安全考量 網民爆料稱，九龍瀑布群附近的公路上，設置了兩米多高的圍牆，牆上有禁止攀爬的提醒標識，落款是九龍瀑布群風景區。事件上傳網絡後，有網民留言不理解景區的做法，「自然景觀憑甚麼圍起來」。景區的成人門票為65元人民幣（約71港元），工作人員周日強調，不允許從公路進入河邊，必須從正規入口進入景區。

景區工作人員表示，該景區屬於自然景區，從1998年開發以來都是封閉式管理，而圍欄並無佔用公路，稱「好多自然景區也都是這樣做的」。景區沿線遮擋視線的圍欄被拆除後，將在該路段增設減速帶、增加交警巡邏等措施，提升旅遊服務質量。