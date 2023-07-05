多地用電增加 調研應付炎夏

神州北雨南熱激化 浙江提早耗破億千瓦 內地北方暴雨持續，南方地區高溫炎熱，導致用電量激增。浙江電網用電負荷於周一上午10時46分突破1億千瓦，較去年提早8天，成該省電網史上迎峰度夏最早進入負荷破億階段。而在破億93分鐘後，用電量又上升至1.02億千瓦，創歷史新高。同樣位處長三角的江蘇電網，用電負荷早於5月29日突破1億千瓦，創當地歷史最早，比去年夏季提前19天。

國網浙江電力有限公司周二公布，浙江電網用電負荷已連續3年破億，高溫天氣拉動空調用電大增，經濟復甦亦進一步釋放用電需求。今年6月，浙江全社會用電量達529.2億千瓦時，同比增長10.1%。浙江省能源局表示，今年迎峰度夏期間，預計浙江全社會最高負荷達到1.15億千瓦，同比增長10%以上。

面對全省用電負荷的持續增長，國網浙江電力有限公司表示，將會通過挖潛省內發電能力、外來電增購、空調負荷調控和企業移峰填谷等措施，實現供需平衡。國網浙江電力與甘肅、西藏等8省區簽訂協議，達成長協外購電量約1,920億千瓦時。

要求企業配合時間生產 內媒指出，今年迎峰度夏期間，多地相信還會出現區域性缺電。個別地區已進行限電或電力需求側管理。例如廣東、廣西、海南，國家能源局南方監管局，5月時召開三省（區）頻繁停電專項整治階段性工作會，並在6月下旬到廣西進行專項整治監管調研；內蒙古包頭對部分高耗能企業限電一周；浙江出台電力需求側管理辦法，指導企業進行合理調產方式，在用電低谷時期進行生產。本報綜合報道