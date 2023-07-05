前統戰部長 92歲閻明復離世

閻明復為遼寧海城人，1931年11月出生於北平（即今北京），1949年畢業於哈爾濱外國語專科學校，並加入共產黨。閻明復精通俄語，曾任中共中央辦公廳翻譯組組長，是時任中共中央主席毛澤東的俄語翻譯，曾參與毛澤東與時任蘇共總書記赫魯曉夫的會談。閻明復於1986年升任中央統戰部部長，1987年兼任中央書記處書記。在1989年舉行的中共第十三屆四中全會，閻明復被免去中央書記處書記職務，1990年免去統戰部長、全國政協副主席以及全國政協黨組副書記等職。1991年，他復出並擔任民政部副部長，直至1997年7月退休。

父親為中共知名特工

閻明復父親閻寶航是中共知名特工，曾有報道指，閻寶航於1930年代因與張學良、蔣介石夫人宋美齡關係頗好，游走於國共之間，獲重要情報通知中共、蘇共。閻寶航在十年文革中被當成特務遭迫害致死。閻明復母親高素在文革中被批為「反革命家屬」，後因患肺癌去世。閻明復的其餘3名兄長和姊姊在文革期間分別被下放，他本人則被當成「裏通外國」的蘇修間諜關進秦城監獄。閻明復晚年憶述這場浩劫，令他家破人亡。