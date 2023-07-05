加拿大眾議院8人團 訪台6天

【本報綜合報道】加拿大聯邦眾議院在野保守黨副黨魁蘭茨曼（Melissa Lantsman）昨起一連6日率團訪問台灣，期間將與台灣總統蔡英文、副總統賴清德會面，拜會國安會秘書長顧立雄，接受外交部長吳釗燮款宴，並與台資深官員及各界人士就台加雙邊關係及台海安全交換意見。

訪問團由8名跨黨派議員組成，除蘭茨曼外，還包括蓋紐伊斯（Garnett Genuis）、澤貝克（Kyle Seeback）、吉爾（Marilene Gill）、戈德羅（Marie-Helene Gaudreau）、庫珀（Michael Cooper）、阿里亞（Chandra Arya）及巴雷特（Michael Barrett）。台外交部昨日指，在中國大陸持續片面升高區域緊張情勢之際，加拿大國會議員組團赴台，充分展現對台灣的堅定支持。

推動兩地雙邊關係 台外交部又稱，台加互為共享民主、自由、人權及法治價值的緊密夥伴，相信這次訪問可以讓訪問團各成員進一步了解台灣及區域的現況，以助持續在加拿大國會推動深化台加雙邊夥伴關係。