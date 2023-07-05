台斥3800萬 為幻影戰機延壽驗證

【本報綜合報道】台媒昨日報道，台灣國防部本周公布的最新採購決標公告顯示，空軍已與生產幻影戰機的法國原廠簽署合約，為雙座型幻影戰機進行延壽驗證，為期3年，涉額約1.52億新台幣（約3,821萬港元）。

台軍屏東操演反登陸作戰 台灣早年向法國購買60架幻影2000-5型戰機，包括48架單座型機和12架雙座型機，自1992年起服役。由於幻影戰機機齡已久、作戰效能難符合當前情勢需要，往年亦傳出幻影戰機失事導致飛行員殉職、飛機墜海或毀損事件，台灣軍方內部近年傳出採購新型戰機汰除消息，以及進行延壽或性能提升計劃的討論。公告顯示，台空軍司令部已委請國防部國防採購室駐歐採購組，與生產幻影戰機的公司簽署合約，由對方為台灣執行雙座型幻影戰機的延壽驗證，將從今年8月1日起至2026年7月底止。

另外，台軍本周一在屏東枋山加祿堂舉行「天馬操演」，是軍方首度移至當地舉行，由第四作戰區納編各部隊，進行拖式2型反坦克導彈實彈射擊演練，打擊海面上的目標，主要是訓練不對稱戰力及反登陸作戰。

台軍同日另在屏東滿洲鄉進行攻擊直升機實彈射擊訓練，代號「神鷹操演」，向灘頭目標射擊AIM-9響尾蛇及地獄火導彈，模擬敵軍在海灘登陸，台軍對敵機、敵艦實施空中伏擊，同時驗證對目標的追蹤鎖定及發射能力。