酒後猥褻女下屬 台軍官判監 4年2個月

纏訟3年 上訴駁回須服刑 台灣軍政界持續爆出性騷擾醜聞，海軍陸戰隊蔡姓士官督導長3年前一個晚上邀志願役女兵小玉（化名）到寢室飲酒後亂性，強壓她在床上猥褻。女方事後通報連長，高等法院高雄分院依妨害性自主罪對蔡男判囚4年2個月。男方不服上訴，法院駁回定讞，即將入監執行。

台媒周一報道，小玉入伍後不適應軍旅生活，在蔡男照顧下日益改善，女方為表達感激，於2020年9月買啤酒返回營區送給對方。詎料兩人在寢室飲酒後，男方突然將女方壓在床上、解開內衣，強行親吻嘴巴等部位。小玉不斷反抗，曾趁機逃到門口，詎料又被對方從身後壓在牆上猥褻，以手指性侵得逞。

小玉於事件之後多次自殘，出現輕生念頭，並有頭暈想吐、胸悶、半夜哭泣、失眠等症狀。她又向同袍求助，上報連長後報請高雄憲兵隊，將蔡男移送橋頭地檢署偵查起訴。蔡男向檢方否認上述行為，僅稱是喝酒聊天，曾拍女方肩膀一次，再無觸碰其身體，被控告的內容並非事實。

被告否認控罪 官指辯詞不可信 蔡男的辯護律師亦提及，小玉兩天後才報案也不符常理，當天晚上沒有爭吵和肢體衝突，寢室旁邊是輔導長和副連長的寢室，若有異常情況，他們都會知道。惟高雄高分院根據醫院驗傷報告等證物，認為蔡男的證詞不足以採信，事後更否認犯行，毫無悔意，遂作出上述裁決。目前高雄高分院已收到最高法院的定讞判決書，檢方將通知蔡男到案服刑。本報綜合報道