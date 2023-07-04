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粉絲睇演唱會包到實一實
美國樂壇天后Taylor Swift（圓圖）向來人氣高企，近日舉辦的巡迴演唱會更是一票難求。當地有電視台採訪排隊買演唱會紀念品的歌迷，卻驚見其中一名忠實粉絲全身包到實。原來她扮病向公司請假，卻怕被發現而披上粉色圓點毛氈、戴着太陽眼鏡掩藏身份，十分怪誕惹笑。她透露，最希望買到偶像演唱會的拉鏈衞衣。
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