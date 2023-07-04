廣州學生 徘徊工地大發現 檢恐龍鱷類蛋化石碎片

部分屬國內首見 可追溯至白堊紀晚期 廣東廣州正佳自然科學博物館近日召開新聞發布會，公布廣州恐龍及鱷類蛋化石的新發現，其中鱷類蛋化石是國內首次發現。

發現蛋化石的高中生倪子傑上周六在會上講述發現化石的過程，6塊蛋化石碎片在廣州市幾個建築工地發現，包括天河區金融城工地、番禺區廣州南站和荔灣區喜鵲路。

其中一塊編號為470號的蛋化石碎片結構與任何一種恐龍蛋都不同，經研究證實是鱷類蛋。倪子傑表示，空閒時間常在可能發現化石的地點徘徊，就會有些有趣的發現。

捐予博物館交學者研究 這些化石均被捐贈予博物館，並交由中國地質大學邢立達課題組開始系統研究。邢立達在會上公布論文研究結果，指新發現的恐龍蛋化石表明廣州市區在距今約9,000萬至7,000萬年的白堊紀晚期有恐龍活躍。此次發現說明三水盆地存在恐龍類的傷齒龍類、竊蛋龍類、鴨嘴龍類及鱷類的四足類動物組合，彌補該地區古脊椎動物紀錄的空白。本報綜合報道