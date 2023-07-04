俄方擬中止與烏黑海糧食協議

加季洛夫

【本報綜合報道】俄羅斯傳媒周一報道，俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處大使加季洛夫（Gennady Gatilov）表示，沒理由延續讓烏克蘭在戰事期間繼續輸送穀物等的黑海糧食出口協議。該協議本月18日到期，若中止恐令全球糧食危機進一步惡化。

加季洛夫表示，俄方提出的條件未能夠得到滿足，包括要求批准俄羅斯農業銀行重返環球銀行金融電訊協會（SWIFT）的結算系統。他指俄方已經多次同意延長黑海糧食出口協議，希望帶來積極變化，情況卻讓他們一再失望，難以同意維持協議。

加季洛夫稱，俄羅斯對外交解決烏克蘭危機持開放態度，惟烏克蘭政府和西方國家一心訴諸軍事武力，導致和談前景暗淡；又指只有美國放棄對俄的破壞性方針，俄方才重返《新削減戰略武器條約》，並希望談判2026年2月後取代條約的新協議。

教宗特使訪俄 聚焦人道主義 另外，天主教教宗方濟各特使祖皮樞機周日透露，上月下旬的莫斯科之旅聚焦人道主義議題，不涉及與俄羅斯討論和平方案。梵蒂岡稱此次訪俄開啟通往和平道路。