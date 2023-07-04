德國波蘭糾紛 阻建援烏坦克維修中心

【本報綜合報道】德國《明鏡周刊》周日報道，原定今年5月底在波蘭落成的豹式坦克維修中心尚無進展，德國和波蘭仍然就合資細節存在爭議。儘管協議初稿數天前準備好，但上周末尚未簽署，有數輛需要維修的豹式坦克則從烏克蘭抵達波蘭。

合資細節存爭議 按照計劃，兩間德國坦克製造商萊茵金屬公司和克勞斯－瑪菲‧威格曼公司應該成立合資企業，與波蘭國有軍火集團在波蘭格利維采和波茲南建立聯合坦克維修中心，德國政府將承擔豹式坦克維修費用。德國國防部長皮斯托留斯今年4月預告維修中心5月底落成，估計成本約1.5億歐元（約12億港元）。

報道引述德國工業界消息指，維修中心項目受波蘭阻撓，例如波蘭希望對坦克的「初步診斷」服務收取超過10萬歐元（約85萬港元）費用；同類服務在德國約1.2萬歐元（約10萬港元）。波蘭軍火集團也不想為維修提供任何保證。德國坦克製造商認為，波蘭執政法律與公義黨近月一直反對德國政府，維修中心糾紛有政治動機。