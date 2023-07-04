騷亂持續 馬克龍召開緊急會議

【本報綜合報道】面對國內反警暴騷亂不斷，法國總統馬克龍周日在巴黎主持緊急會議，強調與維持治安的安全人員站在同一陣線，但同時檢視17歲阿爾及利亞裔死者默爾祖克（Nahel Merzouk）過身內情。死者家屬呼籲示威者冷靜並譴責暴亂。

遺屬譴責暴亂 冀示威者冷靜 縱使警方周日在全國部署約4.5萬警力，多地仍然爆發衝突。馬克龍召見多名政府高層評估國內形勢。除了與總理邦尼等人會面，他也會與多名國會領袖會面，並與約220名市長及鎮長見面。在馬賽，當地警察出動裝甲車高調在市內巡邏，市長帕揚（Benoit Payan）承諾撥出200萬歐元（約1,710萬港元）向受破壞的商店賠償。

默爾祖克祖母表示，家人不希望示威者破壞商店，質疑他人利用默爾祖克之死作為藉口滋事；另一名家屬重申，他們沒有要求示威者闖入或搶掠店舖，期望眾人參與和平集會悼念死者，而非變得暴力。當談及現時法例是否有問題時，家屬指允許警員在停車處使用警槍法律必須作出改變，同時希望執法人員能夠接受更好訓練等。

對於有接載中國遊客的旅遊巴在馬賽遇襲，中國外交部昨日提醒在法中國公民，密切關注當地治安形勢，謹慎外出，遠離遊行示威及暴力衝突區域，加強安全防範。