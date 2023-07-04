德英法料退核協議 制裁伊朗 將不解除

英國傳媒周日報道，英國、德國、法國預計首次宣布不遵從2015年伊朗核協議，屆時不會按照協議要求，今年10月解除伊朗使用導彈限制的制裁。國際原子能機構總幹事格羅西承認，監督伊朗核計劃的協議變得非常有限和零散。

歐盟和英國外交官解釋計劃退出協議原因，是由於伊朗違反核協議在先，以及向俄羅斯出售自殺式無人機用於入侵烏克蘭，未來更可能向俄方轉讓彈道導彈。2018年，時任美國總統特朗普宣布美方退出伊朗核協議，恢復對伊朗的制裁；伊朗隨即以違反濃縮鈾純度和數量的商定限制回應。外界現時爭取美伊兩國重新履行核協議。

伊朗核協議全稱《聯合全面行動計劃》，把濃縮鈾純度上限定為3.67%，但伊朗已經提煉純度60%的濃縮鈾。該協議包括一系列日落條款，歐盟對伊朗的制裁今年10月18日到期，它要求伊朗不要發展可以攜帶核彈頭的彈道導彈，並禁止未經聯合國安理會事先授權下，採購、出售、轉讓可以飛行300公里以上的無人機及其部件。

而英國前首相卓慧思表示，阻止伊朗取得核武是絕對重要，又指控德黑蘭政權逃避處理問題。她主張不可以容許伊朗在時間方面取得主導權，即一邊談判協議一邊研發核武，「我們必須更加強硬」。

倘違約 德黑蘭或煉90%濃縮鈾 惟一旦參與核協議的歐洲簽約國都與美國一樣違約，有可能迫使伊朗加大提煉濃縮鈾的力度，甚至進一步提煉武器級的90%純度作為反制。

另一方面，美國與伊朗在阿曼商討核協議的未來，有指伊朗同意提煉濃縮鈾的純度不超過60%，以換取美國等西方國家解凍其價值數十億美元的海外資金。惟這份有限度協議在美國政壇引起很大的回響，前國務卿蓬佩奧直言，德黑蘭政權不會讓國內人民受惠於西方緩解制裁，反而只會用於為俄羅斯生產更多無人機，對付烏克蘭人民。本報綜合報道