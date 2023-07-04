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中國續掌聯國糧農組織
聯合國糧食及農業組織中國籍總幹事屈冬玉周日在新任總幹事選舉勝選連任，其新任期將於下月1日正式開始。59歲的屈冬玉是湖南永州人，2019年6月當選成為聯合國糧農組織首位中國籍總幹事，並帶領組織應對全球糧食安全挑戰，協助各國特別是發展中國家糧食和農業發展，得到廣大成員國認可。（綜合報道）
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