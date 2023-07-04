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拜登將訪歐 商俄烏戰爭
白宮發言人巴埃爾周日證實，美國總統拜登下周日至下周四出訪英國、立陶宛、芬蘭，期間與英國國王查理斯三世及首相辛偉誠見面，將進一步加強美英兩國之間密切關係。他下周二至下周三前往立陶宛維爾紐斯出席北約峰會，下周四赴芬蘭赫爾辛基現身另一場峰會，話題離不開討論俄烏戰爭。（綜合報道）
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