巴爾的摩槍擊案 28傷者 一半為兒童

【本報綜合報道】美國馬里蘭州巴爾的摩周日發生的兩死槍擊案，警方最新確認28名傷者中有一半人是兒童，正在追捕超過一名疑兇。當地傳媒報道，這宗槍擊案可能是當地自2014年以來，死傷者人數最多的單一槍械暴力事件。

事發當地周日凌晨零時35分，現場是巴爾的摩南部布魯克林家園社區一處兩層高的排屋建築之間，當時多人在草地和行人道舉行戶外街區聚會，期間爆發槍擊。

死者分別是一名18歲女性和一名20歲男性，截至周日下午有9名傷者仍然住院治療，部分人情況危殆。當地傳媒指傷者年齡從13歲到32歲不等。巴爾的摩警察局代理局長沃利（Richard Worley）指警方肯定疑兇不止一人，但尚未確認人數。

巴爾的摩是馬里蘭州人口最多城市，槍擊案發生當天舉行布魯克林日街區派對，有數百人參加。居民布朗（Terry Brown）目擊聚會人士逃生，形容當時一片混亂，父母四處尋找子女，一邊呼喊尖叫，不知道子女是否中槍。另一名目擊者指聽到20聲至30聲槍響。