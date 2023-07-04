華政要入境 助理被扣索賄 馬國高官機場解救

馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信上周四被指擅闖吉隆坡國際機場入境大廳，濫用職權讓一名中國籍女子入境。張慶信回應指，當時是為解救一名遭入境職員刁難和索賄的中國官媒女高官之女助理，強調自己持正規通行證進入入境大廳。事件引起軒然大波後，總理安華周日親自上陣，突擊視察涉事機場運作情況。

張慶信早前受訪時指，涉事中國電視台女高官和其女私人助理均是首次入境馬來西亞，女高官打算到沙亞南一間大學攻讀博士學位，而年約40多歲的私人女助理則是陪同前來。女高官過關後看到助理被移民局職員攔下，指旅遊證件有問題，於是致電馬來西亞駐廣州總領事館求助。張慶信接獲總領館工作人員來電講述事件經過，隨即聯繫大馬反貪污委員會，趕到吉隆坡國際機場調查。

張慶信指，當值移民局職員稱聲雙方因溝通障礙而引起誤會。女助理則指，被入境大廳職員扣留並催促繳納不知名款項。職員更沒收其手機，過夜拘留超過15個小時卻只提供一餐。她續稱，期間一名「中介」人接洽她，宣稱提供總價為1.8萬令吉（約3萬港元）的配套服務，讓她先出境再重新入境，便會獲得移民局放行。

稱遭侮辱 移民局職員報警 由於移民局職員無法提出實質證據，女助理在張慶信介入交涉後獲釋。張慶信指出，女助理具備往返機票、下榻酒店的詳細紀錄，並無觸犯任何入境條例，但移民局職員面對溝通阻礙，卻自我建立一套「江湖規矩」和審核標準，憑膚色、國籍、着裝等「看人下菜」刁難旅客，一小撮職員的行為更已嚴重涉及濫權之嫌。

張慶信稱，兩名中國女子向他表示，她們周遊列國未曾遇上這樣待遇，非常窘迫尷尬。有當地傳媒表示，女助理已錄下與機場移民局職員的對話內容，計劃返回中國後揭露此次不愉快經歷。張慶信已要求內政部、反貪會等相關部門展開調查，並敦促大馬通訊委員會（MCMC）揪出最初洩漏相關照片和消息的內部人員。

報道指，涉事移民局助理執法官沙米沙菲向警方報案，指張慶信當時拒絕予其機會解釋，直斥他為罪魁禍首，並在其他職員面前發表侮辱他的言論，更威脅要把他降職。雪蘭莪州總警長胡申表示已介入調查，張慶信拒絕回應。反貪會昨日與張慶信和中國籍女助理會晤，了解事件。反貪會主席阿占巴基稱，已針對吉隆坡國際機場存在貪污行為調查，促請民眾不要針對此事煽動或任何揣測。

安華視察機場 稱徹查事件 安華周日視察吉隆坡國際機場時，並保證徹查上述事件，他強調若證實涉事官員犯案，政府會採取行動。他稱當地入境部門尚有改善空間，並在周三舉行內閣會議作初步討論。本報綜合報道

張慶信 安華（前排右二）視察吉隆坡國際機場入境櫃枱。（中新社圖片）