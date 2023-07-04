日揆重視外交 與國安局長頻會晤

【本報綜合報道】日本傳媒周日報道，日本首相岸田文雄今年頭半年會見次數最多的對象是國家安全保障局長秋葉剛男，總數達到149次。由於秋葉剛男負責綜合協調外交及安保政策，岸田文雄的舉動反映日方近期重視外交。

岸田文雄今年1月至6月會見秋葉剛男的次數最多，排名第3位的前內閣情報官瀧澤裕昭負責匯報俄烏戰爭及北韓試射彈道導彈等事宜。至於排第2位的木原誠二及第4位的磯崎仁彥同屬官房副長官，主管內政及外交重要決策，屬於岸田文雄最信任的人士。若只計算閣僚，岸田文雄與內閣官房長官松野博一的會面次數最多，達到52次；負責應對新冠疫情的經濟再生擔當大臣後藤茂之緊隨其後。

日本 歐盟 或加強印太聯演 另一方面，日本和歐盟協調下周四的定期首腦磋商時發表聯合聲明，把安全保障合作升級為在海洋安保、網絡攻擊對策、應對半導體供應短缺等方面合作，探討合作研發新一代半導體，加強重要物資的供應鏈。因應中國軍事活動活躍，日歐可能加強在印太地區的聯合訓練，並提升東南亞國家的海上警備力。日本和法國、德國等之間有安保政策相關的部長磋商機制，日歐之間也計劃建立部長級定期磋商機制。