行蹤低調 免遭 中 朝 收集情報

【本報綜合報道】美國恢復向朝鮮半島派遣戰略核潛艇，主要是執行延伸威懾的措施，保護盟友南韓並警告北韓不要輕舉妄動。惟這個美方海基核威懾平台一直低調行動，公開現身不但有機會成為朝方攻擊的目標，中國更可以乘機刺探有關情報。

近年增加現身 戰略核潛艇負責執行戰略威懾巡邏任務，在指定海域巡邏等候接收發射核導彈的命令。由於它肩負極其重要的戰略打擊責任，所以美國海軍甚少公開其動向，保持神秘感。惟近年美國戰略核潛艇多次停靠本土以外的港口，例如歐洲直布羅陀、印度洋迪戈加西亞島、西太平洋關島，被指是透過輕而易見的方式，公開地威懾敵人。

一旦美國戰略核潛艇駛入南韓港口，藏身南韓境內的北韓間諜可以近距離收集情報甚至偷襲。美韓雙方需要為此情境做好準備，例如當核潛艇停靠碼頭後，在該艦向海的一面旁邊，停泊放滿貨櫃的駁船作為臨時屏障。另外，美國戰略核潛艇可能取道西太平洋菲律賓海及東海前往朝鮮半島，將面對被中國解放軍收集情報的風險。美國重新向南韓派遣戰略核潛艇，其中一個原因是安撫南韓民心，當地愈來愈多輿論主張美方恢復在國內部署核武，甚至是韓方研發核武自救。不過，有意見認為美國提高在朝鮮半島部署戰略資產的力度，只會更難實現美方原來的無核化的目標。