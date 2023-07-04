美戰略核潛艇 或訪韓威懾朝 危機延燒

本月底 半島停火70年 本月27日是韓戰停戰協定簽署70周年，南韓傳媒昨日報道，搭載核導彈的美國戰略核潛艇可能在該個朝鮮半島局勢敏感日子前後到訪南韓，展示針對北韓的延伸威懾力量；同時不排除朝方乘機舉行大型閱兵，公開新型核武抗衡。

美國總統拜登與南韓總統尹錫悅今年4月26日發表《華盛頓宣言》，美國將進一步加強向朝鮮半島派遣戰略資產，包括安排戰略核潛艇訪問南韓，但至今只有搭載戰斧陸攻巡航導彈的核潛艇密歇根號，上月16日至22日停靠南韓釜山，引起外界關注何時履行承諾。美國國防部多次表示將有戰略核潛艇訪韓，但拒絕說明具體日期。

朝或舉行大型閱兵打對台 南韓防務分析員認為，美國戰略核潛艇最有可能在韓戰停戰協定簽署周年紀念日訪韓，是展現強化安全保障承諾的最佳時機。主張在韓戰勝出的北韓，先是1973年把停戰協定簽署日指定為「祖國解放戰爭勝利紀念日」，1996年升級為國家節日「戰勝節」；美國在該日子安排戰略核潛艇現身朝鮮半島，公開核威懾力量警告北韓。而北韓則可能舉行大型閱兵「打對台」。

美國戰略核潛艇1976年首次訪問南韓，但1981年後就沒有現身朝鮮半島。美韓兩國發表《華盛頓宣言》後，外界關注美國戰略核潛艇在西太平洋的動向。根據美國國防部發布的照片，戰略核潛艇緬因號今年4月18日停靠關島海軍基地，翌月9日在菲律賓海上浮進行海上補給，但官方至今無再披露這款海基核威懾力量平台的訊息。

美國目前有14艘俄亥俄級戰略核潛艇，其中8艘部署在西岸華盛頓州，負責在太平洋執行戰略威懾巡邏任務；受《新削減戰略武器條約》限制，每艘搭載的三叉戟二型D5LE潛射彈道導彈數量由24枚減至20枚。另有4艘俄亥俄級戰略核潛艇改裝為巡航導彈核潛艇，艦上火力變為配備常規彈頭的戰斧陸攻巡航導彈，數量是154枚。

B52H戰略轟炸機或飛半島 值得留意的是，美國上月14日起在關島安德森空軍基地部署4架B52H戰略轟炸機。這款軍機屬於美國空基核威懾力量，在總數87架的機隊中，只有46架具備投射核武的能力。外界不排除美國戰略核潛艇訪問南韓時，安排B52H戰略轟炸機從關島飛往朝鮮半島與南韓空軍演習，兵分海空兩路並近距離、高調向北韓展示核威懾力量。

韓方召開全軍指揮官會議 北韓把每年6月25日（韓戰爆發日）至7月27日定為「反美共同鬥爭月」，國內近期舉行大型集會聲討美國及南韓。

南韓國防部昨日召開全軍主要指揮官會議，決定加快建立應對北韓核導威脅的壓倒性力量與態勢，包括制訂強化韓方「三軸作戰體系」的總體規劃，以及加強及時調遣戰略核潛艇等美國戰略資產的協商及執行體系。本報綜合報道

美國三叉戟二型D5LE潛射彈道導彈搭載多枚核彈頭。 三叉戟二型D5LE

潛射彈道導彈規格 北韓民眾在平壤出席「反美鬥爭日」集會。 美國俄亥俄級戰略核潛艇規格