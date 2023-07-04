連日強降雨多地受災 陝西暴洪毀縣 4533人離家園

內地多地在過去的周末出現強降雨，陝西省漢中市鎮巴縣河流溝溪暴發山洪，造成道路及房屋受損，初步統計5,637人受災，經濟損失達到1.2億元人民幣（約1.3億港元）。截至周日下午4時半，該縣1,795戶4,533人疏散至安全地區，漢中市防汛抗旱指揮部啟動防汛四級應急響應，強降雨天氣預料持續至今日。

上周六晚上8時至周日凌晨1時，鎮巴縣有暴雨至特大暴雨，其中漁渡鎮、仁村鎮、赤南鎮3小時降雨量超過100毫米，漁水河漁渡段、赤南段出現超警戒洪水，鎮巴縣防汛抗旱應急指揮部啟動防汛三級應急響應。全縣80條道路受損中斷，66戶148間房屋受損，3戶9間嚴重受損，8戶24間倒塌。

內蒙古山洪一死兩失蹤 受連日強降雨影響，內蒙古自治區呼和浩特市武川縣得勝溝鄉倒反溝上游周日出現山洪，造成一人死亡及兩人失蹤。市縣兩級應急管理局在事發後，組織320餘人救援，動用救援車輛及機械31台、3架無人機，目前仍然尋找失蹤者。呼和浩特市應急管理局提醒，目前正值汛期，降雨頻繁，加上局部地區雨勢較強，容易引發次生災害，呼籲民眾出行時密切注意天氣變化，提高警惕，做好防範措施。

中央氣象台昨日上午6時發布暴雨藍色預警，預計由上午8時維持至今日上午8時，山東、江蘇、安徽、河南、湖北、陝西、重慶、四川、貴州、雲南、廣東11省市有大到暴雨，局部地區有雷暴大風等強對流天氣。

重慶市水利局周日晚上8時起啟動水旱災害防禦四級應急響應。當局預料今日晚上8時，34個區縣部分中小河流有漲水風險。四川防汛抗旱指揮部辦公室周日晚上亦對南充市、達州市、廣安市等地，分別啟動三級至五級防汛應急響應，要求做好監測巡查、疏散避險等防災措施。本報綜合報道