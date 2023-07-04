中日韓論壇 王毅盼維護合作

王毅

【本報綜合報道】2023年中日韓合作國際論壇昨日在山東省青島市舉行，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅發表講話。他批評個別域外大國為了謀求地緣私利，編織各種排他性的小圈子，如放任此趨勢發展，不僅嚴重干擾中日韓三國合作，也將不斷加劇地區形勢緊張對立。

批域外大國搞分化 王毅在論壇發表題為「把握正確方向，共同振興亞洲」的講話，強調從青島市發出中日韓合作重整行裝再出發的明確信號。他指20年前中日韓發表第一份聯合宣言，指出三方合作旨在促進發展、加強東亞合作，已經成為區內最具影響力的次區域合作機制，但有域外大國刻意在區內宣傳意識形態差異，試圖以對抗取代合作，以分裂取代團結。

王毅認為，中日韓三方應該保持戰略定力，把握時代潮流，吸取歷史智慧，堅定維護三國合作的正確方向；又指中國自古有「親仁善鄰」的傳統，絕不會重蹈歷史上一些大國曾經走過的擴張掠奪老路，也反對任何當今的國家推行單邊霸凌的行徑。