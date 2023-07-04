耶倫敲定日內訪華 關注《反間諜法》

繼布林肯 拜登內閣第2人成行 中美兩國財政部先後宣布，美國財政部長耶倫周四至下周日訪問中國，成為繼國務卿布林肯後，拜登政府第二位訪華的內閣官員。美方官員透露，耶倫之行明確關注領域涉及中國《反間諜法》及其對外國和美國公司的潛在影響。

美國財政部當地時間周日發表聲明，預計耶倫將與中國官員討論宏觀經濟和金融問題，以及美國和中國如何負責任地管控雙邊關係，就關注的領域直接溝通，並共同應對全球挑戰。英國傳媒引述美國財政部官員指，《反間諜法》擴大中方認為間諜活動的範圍，可能影響投資環境和經濟關係。耶倫也將與中國官員談及美國在特定關鍵領域限制對華投資，確保中方認為的措施影響，不會超出美方的意圖。

拜登不期望有突破 美國政府高級官員透露，耶倫此次訪華目的是深化和提高兩國溝通頻率，穩定關係避免誤解，並在可行情況下擴大合作；拜登政府不期望取得重大突破，但希望與中國建立長期溝通渠道，包括內閣層面。美方將重申關注維吾爾族人權遭侵犯、中國最近禁止銷售美光科技內存晶片，以及中國針對外國盡職調查和諮詢公司的舉措。

上月18日至19日，布林肯訪問中國為兩國高層恢復正常接觸交流鋪路。中國外交部昨日未有就耶倫的訪華行程提供更多訊息，對於有報道指美國總統氣候特使、前國務卿克里本周訪華，中國外交部僅表示「中美就各層級對話與交往保持着溝通」。

布林肯日前表示，美國將繼續做中方不喜歡的事，說中方不喜歡的話。中國前駐美國大使崔天凱昨日在北京市出席第十一屆世界和平論壇時表示，中國從沒指望美國說的話、做的事會讓中國喜歡，中國從未承諾會說會做美國喜歡的話和事。他稱美方提出「為中美關係設置護欄」，但兩國關係已經在錯誤軌道，「護欄又有甚麼用」，只有兩國關係在正確道路，護欄才起到作用，這需要雙方有足夠的政治意願。

共和黨率團訪台 另一方面，美國國會眾議院共和黨研究委員會主席赫恩（Kevin Hern）昨率團與5名黨友訪台5天，與台灣總統蔡英文、副總統賴清德會面，就台美關係相關重要議題交流。隨行議員分別是歐文斯（Burgess Owens）、弗勒德（Mike Flood）、科林斯（Mike Collins）、弗賴伊（Russell Fry）、賽爾夫（Keith Self）。本報綜合報道

美國共和黨眾議員赫恩（右三）率領黨友訪問台灣；左三是台灣外交部北美司司長徐佑典。 克里