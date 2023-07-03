7月3日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月03日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
瓶子滾台階影片 網絡走紅
有印度網民近日拍攝各種玻璃瓶從大理石台階上滾下，包括香檳瓶、橄欖瓶等生活中常見的瓶子都在中途便破碎，只有碳酸飲品等瓶子通過挑戰。不少網民都對影片感到不解與困惑，但又對影片的趣味欲罷不能。有網民笑稱，其中一個裝滿大理石的瓶子滾下的片段是他見過的最好的影片。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230703-0703_00180_085/瓶子滾台階影片--網絡走紅
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc