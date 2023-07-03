瓶子滾台階影片 網絡走紅

有印度網民近日拍攝各種玻璃瓶從大理石台階上滾下，包括香檳瓶、橄欖瓶等生活中常見的瓶子都在中途便破碎，只有碳酸飲品等瓶子通過挑戰。不少網民都對影片感到不解與困惑，但又對影片的趣味欲罷不能。有網民笑稱，其中一個裝滿大理石的瓶子滾下的片段是他見過的最好的影片。