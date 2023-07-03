澳洲原住民 1900年代攝影項目 列聯合國遺產名錄

照片由攝影師迪克（Thomas Dick）拍攝，顯示原住民包括穿着傳統服裝的模樣，項目持續約10年。為了保護祖先的故事，原住民希思發現照片後，不僅努力保護着有幸能保存下來的280張玻璃底片，還經過數十年的研究並與親屬聯絡，最終成功辨認出這批藏品中的幾乎所有人物，僅有一人無法辨認。他希望照片被UNESCO列入遺產名錄，將有助於他與祖先家族聯繫起來，以查明最後一個人的身份。他表示，像這樣的圖像不僅具有歷史背景意義，作為家庭紀錄也很重要。在很多情況下，它們是祖先唯一存在的形象。照片如今得到UNESCO的認可，也表明它們的價值超出了家庭。