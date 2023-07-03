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羅馬尼亞逐客 俄方40人離境
羅馬尼亞外交部上周六宣布，11名俄羅斯駐布加勒斯特外交官當天聯同另外29名技工、行政人員及家屬離開當地。羅馬尼亞政府上月8日要求，俄方部分外交官及使館館員需要30天內離開；40名俄羅斯人上周六乘坐一架屬於俄羅斯的航空公司客機離境。俄羅斯駐羅馬尼亞大使館職員已經削減一半以上。（綜合報道）
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