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奧地利參與歐倡議 強化防禦
奧地利總理內哈默上周六公布，將參與《歐洲天空之盾倡議》，不會影響國家中立性。他指烏克蘭與俄羅斯發生衝突，加上威脅局勢日益增加，是奧地利加入上述倡議主要原因，正就此談判。歐洲15個國家去年10月簽署《歐洲天空之盾倡議》，藉此共同採購防空設備及導彈，建立歐洲防空及導彈防禦系統。（綜合報道）
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