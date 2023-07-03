兩岸國際

奧地利參與歐倡議 強化防禦

奧地利總理內哈默上周六公布，將參與《歐洲天空之盾倡議》，不會影響國家中立性。他指烏克蘭與俄羅斯發生衝突，加上威脅局勢日益增加，是奧地利加入上述倡議主要原因，正就此談判。歐洲15個國家去年10月簽署《歐洲天空之盾倡議》，藉此共同採購防空設備及導彈，建立歐洲防空及導彈防禦系統。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc