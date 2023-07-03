白羅斯廢基地現帳篷 料供俄傭兵

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團結束叛亂後，不少成員前往白羅斯。衞星圖像顯示，距離白羅斯首都明斯克約102公里的一個廢棄軍事基地，近日出現逾300個帳篷結構。烏克蘭總統澤連斯基稱，準備好僱傭兵可能從白羅斯方面來襲。

英國傳媒取得上周五的衞星圖像與兩周前比較，顯示上月15日白羅斯小鎮阿西波維奇西北方約21公里一個未使用的軍事基地出現活動，該處距離烏克蘭邊境230公里。白羅斯游擊隊領袖阿札勞（Aliaksandr Azarau）指出，有關營地可能用於安置瓦格納集團成員，但未說明啟用日期。

白羅斯總統盧卡申科上周五表示，邀請瓦格納集團到該國訓練軍隊，又稱不害怕他們，因認識已久。烏克蘭國家邊防局上周六表示，可能有多達8,000名瓦格納集團成員會被安置到白羅斯，烏方會加強與白羅斯接壤的逾千公里邊境部署。

烏稱擊殺逾2萬傭兵 澤連斯基上周六宣稱，瓦格納集團至今損失巨大，烏軍在烏克蘭東部擊殺至少2.1萬名僱傭兵，另有8萬名僱傭兵受傷。他形容瓦格納集團是俄羅斯軍隊的積極分子，大部分是沒有甚麼可以失去的罪犯。