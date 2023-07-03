俄民企被揭引入華無人機 用於烏戰

【本報綜合報道】日本傳媒上周六公布的調查發現，俄羅斯民間企業數個月以來，從中國企業進口無人機，標明是在烏克蘭戰事使用。中國當局一直否認，向俄烏戰爭當事方輸送武器，目前未知中國企業或政府是否知道相關清關文件的描述。

媒體從印度數據公司Exim Trade Data和Export Genius等，取得俄羅斯去年2月24日至今年4月30日的清關文件，分析無人機的進口資料。當中發現去年12月至今年4月期間，俄羅斯企業從中國進口至少37架無人機，總值大約10.3萬美元（約80萬港元），清關紀錄的商品描述以俄文標明「用於特別軍事行動」。

另有干擾無人機裝置 報道指，「用於特別軍事行動」的描述從去年底開始出現在清關紀錄，即在俄羅斯總統普京下令增加戰場物資後。此外，俄羅斯企業向中國企業購買22部偵測及干擾無人機的裝置，總值逾120萬美元（約936萬港元），以及10部堅固的手提電腦，總值約3.6萬美元（約28萬港元），清關紀錄均標明用於戰爭。