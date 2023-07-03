烏指俄準備好引爆核廠

克宮表明吞併區主權不在談判之列 烏克蘭總統澤連斯基與到訪基輔的西班牙首相桑切斯上周六共同出席記者會時警告，有情報顯示俄羅斯完成引爆扎波羅熱核電廠的技術準備，更表明談判的唯一條件，是取回烏方1991年確定的國家邊界，意味包括克里米亞半島。

扎波羅熱核電廠目前由俄羅斯軍隊佔領，其安全自去年2月24日開戰以來一直受到外界關注。澤連斯基表示，這座歐洲最大的核電廠仍然面臨嚴重威脅，俄羅斯準備好引爆核電廠的技術，可以引致輻射洩漏危機，呼籲國際社會進一步關注，但未有具體說明是甚麼行動。烏軍此前情報指，俄軍在該核電廠埋下地雷。澤連斯基其後前往國內西北部一座核電廠，與軍方司令及核電廠人員開會，討論加強安全措施。

澤連斯基：重奪邊界始有商量 澤連斯基指戰爭全面爆發時，烏克蘭的邊界並非真正國界，只是與侵佔者之間的界線，當重奪根據國際法確定的真正邊界，包括被俄方佔領的烏克蘭東南部及克里米亞半島，他們才準備好外交談判。他又提到美國民主、共和兩黨有關於支持烏克蘭的不同訊息，部分共和黨人可能減少支持，強調最重要是不要失去美國兩黨支持。

克里姆林宮發言人佩斯科夫回應時指，俄方沒看到局勢走向和平的先決條件，指絕對優先事項是實現特別軍事行動的目標，只有通過軍事手段才能夠實現，同時強調對「俄羅斯新地區」及克里米亞半島的主權不在討論之列。「俄羅斯新地區」是指烏克蘭去年被俄方吞併的頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松四大地區。

烏稱不倉卒反攻 美亦指進度慢 反攻行動方面，澤連斯基強調不會倉卒進行，因為戰場埋下地雷，形容人命是烏克蘭的財富，在調兵遣將時需要有策略。美國參謀長聯席會議主席米利上周五承認，烏軍反攻進展較預期為慢，目前以每天500米、1,000米或2,000米幅度穩步推進，正在經歷困難及非常血腥時刻，他對此不感到驚訝，強調真正戰爭與紙上談兵不同。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內向美國傳媒表示，缺乏足夠火力令反攻受到阻礙，重申不需要120架戰機，根本不會威脅整個世界，只需要有限數量戰機已經足夠。本報綜合報道

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