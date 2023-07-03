美募兵缺額25% 軍方預告提案徵兵

【本報綜合報道】美國陸軍去年招募新兵缺額達25%，是自1973年全志願軍制度出現以來情況最艱難，陸軍今年目標招募6.5萬名新兵，但預計最終缺額1.5萬人。《華爾街日報》上周五報道，陸軍部長沃姆思預告數周內起草徵兵改革提案，所涉範圍之廣或需要國會立法通過。

年輕人出路較廣 在美國空軍服役20年的尼斯佩羅斯（Ernest Nisperos），駐紮阿富汗後患上後遺症，在主題樂園會被煙花聲音嚇得蜷縮。尼斯佩羅斯不希望子女過上同樣生活，於是阻止一直想成為戰機機師的女兒從軍。雖然軍方徵兵時承諾提供教育、退休福利和醫療保健，但在伊拉克和阿富汗一役後暴露出軍隊起居衞生和醫療環境惡劣、薪酬低下。勞動力市場是數十年來最緊張，也使美國年輕人有其他選項。

徵兵不足將迫使裁軍，令美國在與中國和俄羅斯角力陷入劣勢。目前中國有大約200萬名現役人員，美國只有不到140萬，中國近數十年來軍事能力穩步擴大，特別是在南海。沃姆思預告陸軍各單位將被削減，但當下重點扭轉徵兵減少趨勢。她將與退伍軍人團體協調，並簡化軍隊接觸學校的程序。沃姆思指出，美國傾向在戰爭時期擴軍，而開國元勳不希望有一支龐大的常備民兵。