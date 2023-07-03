網民自稱乘客 指警曾威嚇槍打死者

【本報綜合報道】法國巴黎警員射殺17歲阿爾及利亞裔男司機默爾祖克（Nahel Merzouk）觸發騷亂，死者遺體上周六下葬。有自稱同車乘客的網民近日聲稱，當時警員威脅默爾祖克「關掉引擎，否則開槍」，其後更多次用槍托擊打對方，才令私家車突然駛前。檢方初步調查認同，涉事警員使用武器的方式在法律上不合理。

檢方認同用武器方式不合理 該名乘客憶述，當天租借一輛私家車到市郊楠泰爾附近兜風，當時未受任何酒精或毒品影響。他們發現警方電單車閃燈尾隨後停車，一名警員走到車窗前威脅射殺默爾祖克，隨後用槍托擊打他。另一位警員上前也用槍托擊打默爾祖克。第一位警員之後用槍指向事主頭部並說「別動，否則我把子彈打入你腦袋」；第二位警員更慫恿「向他開槍」。第一位警員又用槍托壓向默爾祖克，導致他鬆開煞車掣；第二位警員隨後開槍，於是默爾祖克腳踩油門。乘客形容事主當時痛苦顫抖，而自己因害怕遭警員射殺，所以落車逃離。

楠泰爾檢察官普拉切（Pascal Prache）引述涉事警員指，當天巡邏時發現涉事私家車懸掛波蘭車牌在巴士車道行駛，司機看起來很年輕，於是試圖攔停私家車。惟私家車為了避免被攔下而衝紅燈，然後被塞車堵停。涉事警員稱當時擔心自己和同僚會在默爾祖克試圖逃跑時被車撞到。他目前因涉嫌故意殺人而被正式調查，並在監獄接受預防性拘留。

默爾祖克