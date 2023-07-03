旅巴遇襲 華客：法警無施援

數十黑衣人攻擊 逃脫只靠團員合力 法國多地爆發反警暴騷亂期間，有中國旅行團的旅遊巴在馬賽遭圍困攻擊，多名乘客受輕傷。一名當事女遊客上周六憶述，當時遭數十名黑衣蒙面人襲擊，由始至終法國警方完全沒有出面協助，形容「完全靠我們的力量逃離是非之地」。中國駐法國使領館周日提醒在法中國公民，遠離遊行示威及暴力衝突區域；中國駐馬賽總領館已經啟動領事保護應急機制協助旅行團，並向法方提出交涉。

馬女士上周三跟隨旅行團從浙江杭州蕭山機場出發，旅行社臨時更改行程，該團41名中國遊客翌日晚上10時半乘坐旅遊巴前往馬賽一間酒店，途中遭黑衣蒙面人追趕。她說：「正好那條路比較狹小，又開不快，所以司機也不知道怎麼辦。然後（道路）前面他們都用東西攔起來了，車沒有辦法開，所以當時我們在裏面轉圈，整個過程沒有辦法很快把車給弄出來，導致那些人就一直在砸，然後甚至試圖上車。」

男客阻擋襲擊者登車 這名女遊客續指，襲擊者基本都是男性、年紀較輕，一開始估計不知車上是中國遊客，但沒有停止襲擊。導遊讓車上的男士站出來，她的丈夫就在前面一直勸說「不不不」。旅遊巴後車窗被砸碎裂，襲擊者更試圖登車，男遊客去阻擋，期間被玻璃碎弄傷。警方當時未出動，指自己自身難保。旅遊巴最後靠司機緩慢開車離開，該批中國遊客終安全抵達酒店，上周六前往瑞士提前結束行程回國。

同團的一名趙姓女遊客表示，蒙面人兩分鐘內砸碎旅遊巴的車窗，磚頭及重物被他們掟入車內，隨行的小朋友聽到砸擊聲被嚇壞。她指幸好司機沉着冷靜，在直面攻擊的情況下立刻掉頭駛出事發區域，但蒙面人在過程中在旅遊巴後方追打及攻擊。

騷亂迄逾3000人被捕 馬賽最新形勢方面，大批抗爭者上周六入夜後繼續上街並與警方衝突，遭到催淚氣體驅散，至少14人被捕；不少店舖在店外封上圍板，防止示威者趁機偷去店內物品。截至當地時間周日凌晨，全國再多719人被捕，這場騷亂至今超過3,000人被捕。本報綜合報道