台加速生產導彈 應對解放軍艦艇

【本報綜合報道】台灣軍方任務包括反制解放軍大型艦艇及船隊進犯，目前加速生產雄風二型及雄風三型反艦導彈，後者的增程型亦量產。台灣軍方近日透露，上述導彈今年的量產經費為155億元（新台幣‧下同，約39.58億港元），將增至2025年最高峰時期220億元（約56.17億港元），建立攻擊力強兼數量多的反艦導彈戰力。

各款反艦導彈增至年產千枚 台灣傳媒上周六報道，現役雄風二型的標準接戰射程是148公里，現正量產的同型號導彈經過改良精進，射程增至160公里至200公里。現役雄風三型標準接戰射程150公里至200公里，最大射程250公里，其增程型的最大射程400公里。當上述兩款雄風三型混合搭配部署後，對台灣南北兩端及東部海域的敵軍擁有強大攻擊能力。

台灣目前一年生產最多201枚雄風二型及雄風三型，代表在海空戰力提升計劃採購特別預算案執行的2022年至2026年期間，各款反艦導彈的產量總數超過1,000枚。台灣軍方人士指出，解放軍近年加快建造各款艦艇，並持續在台灣周邊海域演練，所以在台灣各處部署反艦導彈，是最直接及最能夠反制的武器系統。