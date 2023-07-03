華盛頓號完成飛行甲板驗證 將重駐日本

【本報綜合報道】美國海軍航空母艦喬治華盛頓號明年重新部署日本，該艦完成歷時6年的換料綜合大修工程，今年5月開始在大西洋海試。軍方上周五宣布，喬治華盛頓號與搭載的艦載機大隊完成飛行甲板驗證，屬於再次出海行動的重要里程碑。

喬治華盛頓號在大西洋展開飛行甲板認證，評估在日間及夜間行動期間安全讓艦載機升降的能力，模擬發生緊急情況、在機庫舉行演習，同時獲得燃料系統驗證。喬治華盛頓號未來數個月將再度出海，為重新駐守日本神奈川縣橫須賀基地及作為太平洋艦隊前沿部署海軍部隊執行任務做準備。該艦2008年至2015年派駐日本，之後回國展開大修工程，主要為核反應堆補充燃料，工程完成時間由2021年延至今年。