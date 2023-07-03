美懾中俄 轟炸機全球6大區巡邏

B2隱形戰略轟炸機

戰略司令部公布 3大機種執行任務 美國戰略司令部上周六在社交網公布，旗下三大轟炸機上月在國防部6大地域型司令部責任區執行任務，遍及北美洲、南美洲、歐洲、非洲、中東、印太地區，展示美方全球性的作戰能力及戰略威懾，向中國及俄羅斯展示實力。

美國一體化作戰司令部分為地域型及功能型，地域型分別是非洲司令部、中央司令部、歐洲司令部、北方司令部、印太司令部、南方司令部，以及2019年成立的太空司令部。戰略司令部屬於功能型一體化司令部，負責戰略核威懾及全球打擊行動；它旗下的空軍全球打擊司令部負責操作轟炸機部隊，分別是B1B超音速轟炸機、B2隱形戰略轟炸機、B52H戰略轟炸機，只有B1B超音速轟炸機沒有投放核武的能力。

B1B轟炸機上月首降瑞典 戰略司令部表示，兩架B1B超音速轟炸機上月8日在中央司令部管轄的中東地區，與5個夥伴國家及其他聯軍部隊演習；同月16日飛往摩洛哥，參與非洲司令部最大規模的年度聯合演習「非洲之獅」。這款轟炸機上月19日首度降落申請加入北約的瑞典，加強美方在北歐地區的軍事存在，應對俄羅斯入侵烏克蘭後帶來的安全威脅。

美洲地區方面，去年12月10日因事故而停飛、直至今年5月18日獲得解禁復飛的B2隱形戰略轟炸機，於上月7日在密蘇里州空域訓練。B52H戰略轟炸機上月21日在南方司令部責任區執行「夥伴互操作性訓練」，該司令部負責美方在中美洲、南美洲、加勒比海地區的行動。此外，該款轟炸機上月19日至21日首度以印尼為行動據點。

外界關注B2會否派駐海外 美國空軍定期以特遣隊形式安排轟炸機部署海外，地點包括西太平洋、歐洲、中東。B1B超音速轟炸機上月27日完成為期一個月、以英國費爾福德空軍基地為行動據點的部署任務；B52H戰略轟炸機上月14日進駐西太平洋戰略重地關島，以安德森空軍基地為行動據點。外界關注全面恢復飛行的B2隱形戰略轟炸機會否被派往海外。

華媒介紹轟6K航空兵大隊 轟炸機被視為美國與中俄兩國軍事角力的重要工具，值得留意的是，中國軍媒《解放軍報》上月27日發布文章，介紹使用轟6K轟炸機的解放軍空軍航空兵某團飛行二大隊。該部隊改裝這款轟炸機後不到一年，2015年8月飛越巴士海峽；2016年7月巡航黃岩島等南海島礁附近空域；2018年5月更完成夜間繞飛台灣本島的巡航任務。本報綜合報道

B1B超音速轟炸機 中國軍媒介紹使用轟6K轟炸機的解放軍空軍航空兵某團飛行二大隊。 B52H戰略轟炸機 美國一體化作戰司令部（地域型）