勸阻學生選新聞系 網紅被斥功利

【本報綜合報道】來自黑龍江省的網紅高考志願填報名師張雪峰上月在直播稱，若孩子的大學志願報讀新聞專業，一定將其打暈，引來兩名大學教授不滿，怒指其言論功利偏激。有大學文科畢業生表示正在辛苦找工作，認為張雪峰「說大實話」。

稱八成畢業生無從事本行業

高考成績出爐，不少考生和家長為報考大學志願煩惱。張雪峰當時在直播回答一名理科生家長的提問，表示孩子高考的理科成績590分，若報讀新聞，「你會崩潰的」。他認為新聞傳播曾是很好的專業，如今受自媒體衝擊下，學新聞的學生中80%沒有從事本行業。他稱：「別報新聞，你閉眼摸一個專業都比它好！」