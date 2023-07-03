勸阻學生選新聞系 網紅被斥功利
【本報綜合報道】來自黑龍江省的網紅高考志願填報名師張雪峰上月在直播稱，若孩子的大學志願報讀新聞專業，一定將其打暈，引來兩名大學教授不滿，怒指其言論功利偏激。有大學文科畢業生表示正在辛苦找工作，認為張雪峰「說大實話」。
稱八成畢業生無從事本行業
高考成績出爐，不少考生和家長為報考大學志願煩惱。張雪峰當時在直播回答一名理科生家長的提問，表示孩子高考的理科成績590分，若報讀新聞，「你會崩潰的」。他認為新聞傳播曾是很好的專業，如今受自媒體衝擊下，學新聞的學生中80%沒有從事本行業。他稱：「別報新聞，你閉眼摸一個專業都比它好！」
張雪峰事後表示沒有針對任何專業，只是根據就業情況給予建議。惟相關言論引來福建廈門大學教授鄒振東和重慶大學教授張小強不滿，發文為新聞專業正名。鄒振東表示，想與張雪峰面對面討論對新聞專業的看法。張小強怒斥張的言論「害人不淺，誤導公眾」，提醒民眾不要被網紅欺騙；又認為對方亦在享受傳播社會化的紅利，做法十分荒謬。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：